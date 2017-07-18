На Львівщині знайдено повішеного військовослужбовця

Вчора, 17 липня 2017 року в лісосмузі на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки виявлено повішеним тіло військовослужбовця, який перебував на навчанні оперативного резерву першої черги від однієї з військових частин Збройних Сил України.

Попередньо ознак насильницької смерті виявлено не було, а причиною загибелі військовослужбовця найбільш ймовірно є скоєння ним самогубства. За даним фактом призначене службове розслідування. Військовою прокуратурою Львівського гарнізону проводяться слідчі дії.

З 27 березня 2017 року даний військовослужбовець перебував у розшуку, про що було повідомлено Військову прокуратуру Львівського гарнізону та Військову службу правопорядку.