Прикордонники затримали росіянина, який йшов за екстримом до Чорнобильської зони

Громадянина Російської Федерації, який з метою екстремального туризму та відпочинку намагався потрапити до зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, виявили вчора прикордонники відділу «Іванків» Житомирського загону спільно з співробітниками Національної поліції по охороні зони ЧАЕС.

Потрапити на режимну територію молодик намагався пішки поза пунктами контролю. Як з’ясувалось, 19-річний росіянин перебував на території України законно та прибув встановленим порядком

Наразі затриманого доставлено до підрозділу Національної поліції. За порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення, на правопорушника складено відповідні документи.

Варто зазначити, що за порушення законодавства прикордонниками направлено відповідні листи до компетентних органів щодо примусового повернення іноземця за межі нашої держави та заборони йому в’їзду на територію України.