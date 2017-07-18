Суддя Вовк приховує своє реальне місце проживання

Екс-дружина глави Окружного адміністративного суду м.Києва Павла Вовка дала консьєржам інструкцію, що говорити в тому випадку, якщо його будуть розшукувати.

Про це передає Мир з посиланням на Bihus.

З'ясувалося, що консьєржі повинні були брехати про те, що суддя проживає в задекларованій ним квартирі. Насправді тут вже протягом десяти років живе його мати.

Як стверджують консьєржі, сам Павло Вовк приїжджає до своєї мами рідко.

"Після того, як приходило сюди багато людей з прокуратури, то він вже почав тут жити. Але як він живе: може приїхати в 00:00. Він нам здався - і пішов", - розповіли вони.

При цьому суддя не задекларував будинок, в якому він дійсно проживає. Так, 26 травня під час обшуків детективи Національного антикорупційного бюро України зустріли Павла Вовка в будинку його екс-дружини, яка, як припускають ЗМІ, в дійсності все ще є його дружиною.

За словами журналістів, в цьому будинку він з нею і живе.

У той же час Павло Вовк, який, як відомо, є кандидатом до Верховного Суду, запевняє, що живе в задекларованій ним квартирі.