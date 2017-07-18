Українці в Польщі почали більше заробляти

Представники польської рекрутингової фірми Upper Job стверджують, що після впровадження для України «безвіза», українські працівники в Польщі отримують більші зарплати. Особливо - штукатури, кухарі, мулярі і працівники готелів.

Якщо раніше годинні ставки вагалися на рівні 9-10 злотих, то нині у різних галузях вони зросли до 14-25 злотих. У середньому фізичні працівники з України хочуть заробляти на 33% більше, ніж це було раніше. Експерти кажуть, що українці цікавляться німецьким ринком, де можуть заробити у чотири рази більше, ніж у Польщі. Тож, польські роботодавці тепер часто пропонують українцям різні форми заохочення. Наприклад, надають заробітчанам житло, за яке вони не будуть платити, а це вже зекономить працівникам від 300 до 500 злотих.