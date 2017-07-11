Євроспільнота схвалила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною

Європейські уряди схвалили ратифікацію угоди про асоціацію ЄС з Україною. Рішення ухвалили міністри фінансів 28 країн на зустрічі в Брюсселі.

Угода розглядається як перший крок на шляху до членства в Співтоваристві, але не гарантує автоматичної інтеграції.

Рішення європейських урядів є символічним. Його прийнято напередодні саміту ЄС-Україна, що відбудеться в Києві 12 і 13 липня.

Робота над Угодою про асоціацію ЄС та України тривала 10 років.