З початку введення безвізу кордон пересікли понад 95 тисяч громадян України

Сьогодні рівно місяць, як громадяни України користуються безвізовими поїздками в країни Європи. Тепер, готуючись до мандрівки, українські громадяни можуть планувати їх спокійно чи спонтанно, просто на вихідні чи відпочинок, або на різноманітні культурні заходи, до друзів та рідних.

Станом на сьогодні правом безвізових подорожей вже скористалися 95 460 наших співвітчизників. Із них авіаційним сполученням скористались понад 34 тисячі наших громадян. Решта прямували через автомобільні чи залізничні пункти пропуску.

Варто зазначити, що в рамках безвізу найбільше громадян нашої країни слідували через кордон з Польщею та Угорщиною – понад 45 тисяч осіб.

Всього з початку безвізу зафіксовано 50 відмов нашим громадянам у перетині кордону, переважна більшість з яких через не підтвердження мети поїздки та відсутність фінансового забезпечення, інформує прикордонслужба України.