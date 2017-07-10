На Львівщині затримано на хабарі начальника однієї з пожежно-рятувальних частин
Майор вимагав 500 доларів за влаштування на службу в очолюваний ним підрозділ.
Начальника однієї із державних пожежо-рятувальних частин Львівщини затримала на хабарі Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою ДСНС.
Майор цивільного захисту вимагав 500 доларів від кандидата на службу в очолюваний ним підрозділ за пришвидшення оформлення документів та безперешкодне працевлаштування.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.