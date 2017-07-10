Прикордонники в Одесі допомогли врятувати дитину, яку віднесло в море на надувному матраці

Поки батьки відпочивали, десятирічну дівчинку на надувному матраці хвилями відносило все далі у море.

Маленьку фігурку вже за сотні метрів від берега побачив місцевий житель. Саме він звернувся до прикордонників за допомогою. Одразу ж прикордонники вислали малий катер морської охорони. Також, аби не згаяти часу, до рятівної операції прикордонники залучили власника водного мотоцикла, який знаходився неподалік.

Цього разу все закінчилось добре, і прикордонники вчасно прийшли на допомогу. На щастя, з дівчинкою, окрім того, що вона злякалася, нічого не сталося і її предали батькам живу та здорову.