«Spectator-M» заступив на охорону кордону України

У Держприкордонслужбі в рамках спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017» та з метою протидії протиправній діяльності з використанням малих літальних апаратів, фіксації місць незаконного видобутку бурштину, вирубки лісу, підтримки підрозділів охорони державного кордону, сил Морської охорони щодо недопущення проникнення на територію України диверсійно-розвідувальних груп, незаконних формувань та засобів терору постійно проводиться повітряний моніторинг державного кордону.

Наразі такі заходи виконання польотів на повітряний моніторинг державного кордону та контрольованих прикордонних районів здійснюються зовнішніми екіпажами безпілотних авіаційних комплексів Львівського, Мукачівського, Подільського, Луцького прикордонних загонів, 10 мобільного прикордонного загону «Дозор» та Навчального центру ДПСУ.

Польоти виконуються в межах зарезервованого повітряного простору за допомогою безпілотних авіаційних комплексів БпАК-МП-1 «Spectator-M». Варто зазначити, що безпілотний авіаційний комплекс БпАК-МП-1 «Spectator-M», що використовується в охороні державного кордону, розроблений вітчизняними виробниками та вже довів свою ефективність.

Наразі здійснено 14 таких польотів. В майбутньому Держприкордонслужба планує лише збільшувати активність використання цих авіаційних одиниць та за рахунок цього підвищувати ефективність контролю кордону.