Затриманий росіянин - діючий військовослужбовець-контрактник

Затриманий в зоні проведення антитерористичної операції громадянин Росії Віктор Агеєв підтвердив, що є чинним військовослужбовцем-контрактником Збройних сил РФ. До українського Донбасу його відправили незабаром після підписання контракту.

"Я військовослужбовець. Частина 65246", – повідомив Агєєв в інтерв'ю ТСН, опублікованому в неділю, 9 липня.

Частина, в якій несе службу росіянин, розташована в Новочеркаську Ростовської області і є місцем дислокації полку зв'язку та навчального центру Повітряно-космічних сил РФ.

За словами Агєєва, він приїхав до Ростовської області в березні 2017 року, підписав контракт і через чотири дні був відправлений на Луганщину.

"Я не заглиблювався. Відправили й відправили. Гроші платять. Служба є служба", – пояснив росіянин. У той же час, він заявив, що крім грошей до України його привело бажання "допомогти братньому народу".

На окупованій території Агєєву платили 15 тисяч рублів в місяць. Крім того, у частині за ним зберігалася зарплата – 23 тисячі. Таким чином, щомісячний заробіток окупанта становив 38 тисяч рублів – близько 16 тисяч гривень.

Агєєв також стверджує, що разом з ним на територію України був переправлений тільки один росіянин – ліквідований під час бою з бійцями 93-ї бригади командир групи Олександр "Алекс" Щерба.

Раніше повідомлялося, що 25 червня українські військові в зоні проведення АТО знешкодили диверсійно-розвідувальну групу окупантів. Чотирьох диверсантів затримали, ще двоє були знищені. Серед затриманих виявилися також громадяни РФ.

Пізніше стало відомо, що в полон до українських військових в Луганській області потрапив російський військовослужбовець Віктор Агєєв, який служив за контрактом.

Росія традиційно відмовилася від свого військовослужбовця: у Міноборони РФ заявили, що Агєєв ніколи не проходив військову службу за контрактом у Збройних силах Росії.