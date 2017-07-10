Україна розширить співпрацю зі США у багатьох сферах

Глава держави повідомив, що під час перемовин було досягнуто домовленості про розширення контактів між українським Урядом, українською владою і представниками американської Адміністрації.

На переконання Президента сьогоднішній візит Держсекретаря США в Україну сприятиме розширенню співпраці двох держав в багатьох сферах – оборонній, в сферах безпеки, боротьби з кіберзлочинністю. Під час переговорів також було досягнуто дуже важливих домовленостей у економічній, енергетичній, культурній сферах і багатьох інших.

«Ми чекаємо в серпні-вересні на візити Міністра оборони США, і Міністра енергетики США, і інших візитів високоповажних представників американської влади. Можу наголосити, що результатом співпраці між Україною і Сполученими Штатами Америки, що дуже стрімко розвивається, є доведення того факту, що Україна має, і ми за це вдячні американському народу, не лише потужну двопартійну підтримку в американському Конгресі, але і потужну підтримку в Білому домі, Державному департаменті і американському Уряді. Я дуже дякую за цю потужну підтримку», - сказав Петро Порошенко.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон, у свою чергу, відзначив «величезний прогрес, який було зроблено українським Урядом щодо реформування за попередні кілька років та економічні досягнення». «Я також знаю, що є ще багато роботи попереду для того, щоб продовжити ці реформи – щоб забезпечити безпеку України, а також економічні досягнення в Україні», - зауважив Рекс Тіллерсон.

«Ми багато говорили про ті кроки, які необхідні для того, щоб Україна стала привабливою для зовнішніх інвестицій. Я знаю, що ви віддані тому, щоб покращити цю ситуацію», - сказав Держсекретар.

Предметом обговорень були і антикорупційні реформи, адже вони також є важливим елементом для приваблення зовнішніх інвестицій. Серед них Рекс Тіллерсон відзначив важливу роботу щодо відбору суддів Верховного Суду, а також створення Антикорупційного Суду. «Всі ці питання – це перші кроки для створення відповідної судової влади. Ви говорили, що стурбовані цим питанням і віддані тому, щоб справді було створено такий суд і призначено суддів найвищого ґатунку», - зауважив він.

«Є багато викликів для цих реформ, але вони дуже важливі для України і створюють умови для України, щоб вона залишалася сильною і важливим партнером у Європі і також, щоб Україна була важливою для всього світу. Мене надихає та ситуація, яку я бачу в Україні і прогрес, який було досягнуто і я знаю, що коли ці реформи будуть впроваджені, Україна буде дуже привабливим місцем для інвестицій і бізнесу», - резюмував Державний cекретар США.