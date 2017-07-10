Росія хоче посварити Польщу з Україною

Нам потрібна спільна польсько-українська історична освіта про Волинську трагедію. - кажуть автори доповіді про історичну політику Києва.

Гості Польського радіо Анна Динер та Лукаш Ясіна з Польського інституту міжнародних справ наголошують, що в Україні рівень знань про події 40-их років невеликий, що легко можуть використати популісти і Росія.

Польська експертка наголошує, що в Україні існує дуже сильний міф про національно-визвольну боротьбу УПА з Радянським Союзом, в той час як для поляків УПА означає вбивство на Кресах:

«Виявилося, що дуже швидко почала закручуватися певна спіраль, і дебати істориків перетворилися у серйозні громадські дебати, які почали впливати на взаємини між двома країнами, де третя країна дуже радо це використовує, оскільки сама просуває міф української держави, як «бандерокраїну». Це досконало вписується в дії Росії, яка намагається вбивати клин між Польщу та Україну» - зазначила Анна Динер.

Свою чергою співавтор рапорту на тему історичної політики Києва Лукаш Ясіна підкреслює, що тема Волинської трагедії не вийшла за межі вузького кола українських істориків, а отже, українське суспільство про неї не знає.