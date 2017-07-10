Обстановка в районі АТО знову ускладнилась

У порівнянні із попередніми днями кількість та інтенсивність ворожих обстрілів виросли майже вдвічі. Окрім того, противник все частіше застосовує артилерію та інші заборонені Мінськими угодами зразки озброєння. Так, впродовж минулої доби окупанти 38 разів відкривали вогонь по позиціях ЗС України. Десять таких збройних провокацій були здійсненні противником із використанням мінометів різних калібрів. Традиційно левова частка випадків застосування загарбниками зброї проти українських захисників відбулась за темної пори доби.

Приморський напрямок. Ця ділянка лінії бойового зіткнення вчора була найгарячішою. Підконтрольні Росії гібридні озброєні банди 20 разів порушували режим припинення вогню. Зокрема, з 82-мм мінометів бойовики обстрілювали наші позиції в районі Березового, Новотроїцького, Красногорівки та Новомихайлівки. Там же, а також поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Гнутового та Мар'їнки, кремлівські найманці методично обстрілювали українських армійців з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, на окремих ділянках - з озброєння БМП.

Донецький напрямок. Тут проросійські незаконні збройні формування відкривали вогонь по підрозділах сил АТО 8 разів. Майже всі ці збройні провокації зафіксовані у передмісті Авдіївки. Особливо ворог знахабнів із настанням сутінок, коли з майже усього наявного у нього піхотного озброєння, а також мінометів калібрів 120 й 82 мм, почав обстрілювати одразу декілька наших опорних пунктів на підступах до цього міста. Окрім того, вже пізно ввечері бандити з протитанкових гранатометів обстріляли один з підрозділів Українського війська, що тримає оборону неподалік Верхньоторецького.

Луганський напрямок. На даній частині фронту вчора також було неспокійно. Про що свідчать 10 фактів застосування російсько-терористичними бандформуваннями зброї проти наших підрозділів. Обстрілявши ще зранку зі 120-мм мінометів позиції ЗС України в районі Кримського та Новотошківського, окупанти продовжили обстріли вдень. Зокрема, зі стрілецької зброї бойовики вели вогонь поблизу селища Жовте, двічі обстрілювали оборонців Кримського з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а в районі Малинового били з підствольних гранатометів. Ввечері бандити з піхотного озброєння обстрілювали укріплення українських армійців біля Донця та Золотого. Неподалік Новоолександрівки злочинців били з БМП. А військовослужбовців ЗС України, котрі тримають оборону в районі Новозванівки, загарбники пізно ввечері обстріляли з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Попри підвищення ворожої вогневої активності, жоден український воїн вчора внаслідок бойових дій не постраждав, інформує штаб АТО.