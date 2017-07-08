НАБУ закликає народних депутатів розірвати кругову поруку в Парламенті

Національне антикорупційне бюро України закликає народних обранців нарешті розірвати кругову поруку в Парламенті та підтримати подання на зняття недоторканності, затримання і арешт депутатів, чию причетність до корупції встановили НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Цього тижня Комітет з питань регламенту та забезпечення роботи Верховної Ради України розглянув подання стосовно трьох народних депутатів, чию ймовірну причетність до корупції розслідують детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами САП. Найзапекліші дискусії точилися навколо позбавлення імунітету героїв так званої "бурштинової справи" Максима Полякова та Борислава Розенблата.

Попри беззаперечну доказову базу, надану НАБУ та САП, члени регламентного комітету підтримали наразі лише подання щодо депутата від фракції БПП Борислава Розенблата. Як не дивно, подання відносно його колеги по одному з епізодів "бурштинової справи" Максима Полякова, підготовлені на підставі тих самих матеріалів та доказів, комітет, більшість членів якого, як і Поляков, належать до фракції Народного фронту, порахував невмотивованими. На думку Національного антикорупціоного бюро, подібні рішення виглядають суперечливими і тенденційними. У будь-якому разі, останнє слово, як щодо нардепа Розенблата, так і щодо двох інших його колег з фракції НФ, яких комітет "захистив", - лишається за Парламентом. Усі подання передано Голові ВР.

Переконані, наступного тижня Верховна Рада має унікальний історичний шанс продемонструвати, що довіра громадян, інтереси держави, її репутація на міжнародній арені вищі за "партійну солідарність". Для цього потрібно, аби Парламент простою більшістю голосів підтримав позбавлення нечистих на руку колег недоторканності і таким чином дав можливість детективам НАБУ продовжити повноцінне розслідування їхніх дій.

Ще раз наголошуємо: уся доказова база, здобута детективами НАБУ у законний спосіб під процесуальним керівництвом прокурорів САП, є цілком достатньою для прийняття рішення про зняття з парламентарів депутатської недоторканності.

Нагадуємо, 3 липня регламентний комітет ВР визнав недостатньо обґрунтованим подання щодо зняття недоторканності з нардепа Євгена Дейдея, розслідування за фактом незаконного збагачення якого детективи НАБУ здійснюють з листопада 2016 року. На підставі аналізу електронних декларацій народного обранця, слідством встановлено, що Євген Дейдей у 2015-2016 рр. набув у власність нерухоме майно та транспортні засоби, вартість яких значно перевищує його офіційні доходи та доходи членів його родини.

6 липня Комітет з питань регламенту ВР не підтримав подання на зняття недоторканності, затримання і арешт нардепа Максима Полякова, за участі якого, на переконання слідства, діяла корупційна схема з незаконного видобутку та реалізації бурштину. При цьому розгляд подань щодо другого героя тієї ж самої "бурштинової справи" - Борислава Розенблата 7 липня завершився на користь слідства.

Того ж дня НАБУ і САП опублікували уривки законно здобутих відеозаписів негласних слідчих дій в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.240, ч.4 ст.368, ч.2 ст.369-2, ч.3 ст.28, ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України. Більше деталей про ключові події розслідування однієї з найбільш резонансних корупційних справ в історії України у фільмі, мультимедійній статті та інтерактивному тайм-лайні.

Нагадуємо, 19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата. Дана операція відбувалась у співпраці з Федеральним бюро розслідувань (США) за участі спецагента НАБУ під прикриттям.

Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад 300 тис. дол. США. Ці кошти було використано для підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.