АТО: за добу 22 обстріли

Російсько-терористичні бандформування продовжують нехтувати домовленостями про деескалацію конфлікту на сході України та не полишають спроб дискредитувати Українське військо, цинічно провокуючі наших захисників на порушення перемир'я. Минулої доби російські гібридні війська 22 рази обстріляли позиції ЗС України. В тому числі, сім разів загарбники застосовували міномети різних калібрів та один раз били з танкових гармат.

Приморський напрямок. На цій частині фронту вчора було зафіксовано найбільше ворожих збройних провокацій - 14. Зокрема, з мінометів незаконні збройні формування обстрілювали оборонні укріплення українських армійців в районі Широкиного, Водяного та Новотроїцького. Застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, подекуди озброєння БМП та зенітні установки, противник порушував режим припинення вогню також поблизу Лебединського, Гнутового, Павлополя та Красногорівки.

Донецький напрямок. Тут кремлівські найманці вчора утримувались від застосування зброї майже весь день. Проте близько 20.00 години бандити не втримались й обстріляли наші позиції у південному передмісті Авдіївки з 82-мм мінометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Дещо згодом окупанти з танків, мінометів калібру 120 мм та легкого піхотного озброєння впродовж години вели вогонь по оборонцях селища Піски. І вже під кінець доби противник здійснив ще один обстріл опорного пункту сил АТО в районі Авдіївки з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. Всього на цьому напрямку було нараховано 3 ворожі обстріли.

Луганський напрямок. На даній ділянці лінії бойового зіткнення загарбники вчора 5 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях ЗС України. Тричі впродовж минулої доби під вогонь противника з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапляли українські воїни, котрі тримають оборону в районі н.п. Донець. Також зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали наші позиції поблизу Станиці Луганської та Кримського.

Внаслідок бойових дій двоє українських воїнів вчора зазнали поранень. Ще двоє військовослужбовців ЗС України отримали бойові травми.

Окрім того, в результаті російської воєнної агресії проти України у прифронтових територіях Донбасу продовжують гинути та страждати цивільні люди.

Так, вчора близько 18.30 години неподалік КПВВ "Майорск" в районі н.п. Жованка, нехтуючи правилами безпеки, вийшли на узбіччя дороги та підірвались на невідомому вибуховому пристрої двоє цивільних осіб. Внаслідок вибуху чоловік 1979 року народження загинув на місці. Жінка 1981 року народження з важкими мінно-вибуховими травмами була доставлена до лікарні.

Обставини та причини цієї трагедії з'ясовуються, інформує штаб АТО.