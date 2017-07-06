Президент підписав Закон про курс України на вступ у НАТО

Президент підписав Закон про курс України на вступ у НАТО

Законом вносяться зміни до Законів України «Про основи національної безпеки України».

Джерело: Відомості

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України». Закон був прийнятий Верховною Радою України 8 червня 2017 року.

Законом вносяться зміни до Законів України «Про основи національної безпеки України» та «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» у частині євроатлантичної інтеграції.

Одним з пріоритетів національних інтересів України документом визначено інтеграцію у євроатлантичний безпековий простір з  метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.

З цією метою Україна активізує зусилля з усього комплексу реформ, у тому числі у безпековому та оборонному секторах задля досягнення відповідності критеріям членства в Альянсі.  

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