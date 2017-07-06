АТО: ворог застосував зенітну установку

При цьому бойовики двічі застосовували міномети. Проте, враховуючи відносне зниження кількості та інтенсивності ворожих обстрілів, можна відзначити тенденцію щодо стабілізації обстановки у районі проведення АТО.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії бойового зіткнення противник вчора три рази бив по опорних пунктах ЗС України. Зокрема, двічі в районі Широкиного та один раз поблизу Лебединського окупанти гатили в бік наших позицій з гранатометів.

Донецький напрямок. На цьому відрізку лінії фронту загарбники минулої доби найбільш активно порушували режим припинення вогню. Заборонене Мінськими угодами озброєння, а саме міномети калібру 120 мм, бандформування застосовували один раз - у районі Пісків. Решта 7 збройних провокацій на цьому напрямку були вчинені окупантами у передмісті Авдіївки, де ворог методично впродовж дня та вночі бив по позиціях підрозділів сил АТО з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, один раз - із зенітної установки.

Луганський напрямок. Найменше ворожих обстрілів минулої доби було зафіксовано на цьому напрямку. Зранку та вдень підконтрольні Росії незаконні збройні формування не застосовували зброї взагалі. А вже ввечері найманці спершу зі стрілецької зброї різних калібрів обстріляли один із наших опорних пунктів поблизу Станиці Луганської. Дещо згодом бандити випустили майже півдесятка 82-мм мін по оборонцях Кримського.

Внаслідок бойових дій один український воїн вчора зазнав поранень, ще один боєць сил АТО отримав бойову травму. Обидва військовослужбовці були оперативно доставлені до лікувальної установи. Стан їхнього здоров'я задовільний, інформує штаб АТО.