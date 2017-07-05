Громадянин Туреччини намагався вивезти з України медикаменти на 70 тисяч гривень

Учора, 4 липня, в пункті пропуску «Іллічівський-м/п» прикордонники Одеського загону спільно з працівниками УБК ДФС виявили медичні препарати.

Не задекларовані медикаменти знайшли під час огляду вантажівки «Рено», яка прямувала на один із теплоходів, що відправлявся до Туреччини.

Всього у відділені для зберігання інструментів громадянин Туреччини перевозив більше тисячі ампул та флаконів лікарських препаратів. Попередня сума оцінки склала майже 73 тисячі гривень.

На правопорушника складено протокол про порушення митних правил, препарати вилучено.