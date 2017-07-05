Аваков: кіберполіція припинила другий етап кібератаки Petya

"Спеціальні агенти департаменту кіберполіції разом з фахівцями СБУ та міської прокуратури припинили другий етап кібератаки Petya", - написав міністр у Facebook.

За його словами, пік атаки планувався на 16:00 вівторка.

Атака почалася о 13:40, але до 15:00 кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу з серверів інформаційної системи М.E.Doc, зазначив він.

"Атака була зупинена. Сервери вилучено, разом зі слідами впливу кіберзлочинців з очевидними джерелами з Російськой Федерації", - розповів пан Аваков.

Раніше поліція та IT-компанії повідомили, що зараження вірусом Petya.A відбувалося через оновлення програмного забезпечення, випущене компанією M.E.Doc.

27 червня комп'ютерний вірус паралізував роботу десятків українських компаній: банків, АЗС, аеропорту "Бориспіль" і урядових структур.