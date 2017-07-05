АТО: минулої доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по українських позиціях

Російсько-терористичні бандформування продовжують порушувати домовленості щодо незастосування зброї.

Приморський напрямок. На цій ділянці фронту противник вчора відкривав вогонь по наших оборонних укріпленнях сім разів. Зокрема, ввечері незаконні збройні формування били по позиціях українських армійців в районі Павлополя, Лебединського, Гнутового та Широкиного зі стрілецької зброї. Поблизу Водяного - з великокаліберного кулемету. Окрім того, ще зранку та вдень ворог застосовував проти оборонців Гнутового та Лебединського автоматичні станкові гранатомети.

Донецький напрямок. Нагадаємо, що вчора проросійські бандформування ще до світанку відкривали вогонь по позиціях сил АТО в районі Авдіївки, Опитного та Зайцевого з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, подекуди - з озброєння БМП. Фактично на цих же ділянках лінії бойового зіткнення ворожі збройні провокації відбулись вже після заходу сонця. Спершу окупанти відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по українських воїнах, котрі обороняють Авдіївку. Згодом, застосувавши БМП та стрілецьку зброю, найманці обстріляли один з наших опорних пунктів поблизу Зайцевого. Всього, на цьому напрямку впродовж минулої доби противник порушував режим припинення вогню 6 разів.

Луганський напрямок. Найспокійніше вчора було саме на цьому відрізку лінії розмежування. Тут підрозділи російсько-терористичних військ порушували "тишу" лише двічі. Зокрема, ще вдень під ворожим вогнем з гранатометів та БМП опинились наші укріплення поблизу н.п. Кряківка. А пізно ввечері бойовики зі стрілецької зброї різних калібрів та підствольних гранатометів обстріляли один з українських підрозділів, що тримає оборону неподалік Станиці Луганської.

Жоден український воїн внаслідок ворожих обстрілів минулої доби не постраждав, інформує штаб АТО.