Затримано чоловіка, причетного до незаконних збройних формувань

Сьогодні вночі в пункті пропуску «Гоптівка» прикордонники Харківського загону виявили громадянина, у якого було два паспорти – громадянина України та громадянина Росії і який, скоріш за все, причетний до російських бандформувань.

Під час проходження прикордонного контролю чоловік надав для перевірки паспорт громадянина України. Однак при цьому поведінка 59-річного чоловіка була помітно знервована. Тому в подальшому прикордонно-митна оглядова група перевірила його сумку з речами, серед яких виявила ще й внутрішній паспорт громадянина РФ, фотокартки з зображенням незаконних збройних формувань. Крім того, серед речей було виявлено ноутбук з відео, на якому зафіксовано розстріл військовослужбовців ЗС України та фотокартки з наругою над державними символами України.

За даним фактом прикордонники поінформували співробітників СБУ, яким і передали громадянина разом із знахідкою.

До СБУ та Нацполіції направлено повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 258 ККУ (Створення терористичної групи, організації) та ст. 338 ККУ (Наруга над держсимволікою). Наразі фільтраційні заходи продовжуються.