Громадянин Туреччини з фальшивою візою не зміг перетнути український кордон

Учора у міжнародному аеропорту «Бориспіль» прикордонники під час здійснення контрольних заходів виявили візу, що не відповідає встановленому зразку у іноземця, який прямував транзитом через Україну.

Громадянин Туреччини мав намір потрапити до Італії та для своєї подорожі вирішив скористатись підробленою візою цієї країни. Зі слів чоловіка стало відомо, що за свої послуги він заплатив 5 тисяч євро. Фальшивий документ громадянин отримав у Туреччині та прямував рейсом до Мілана.

Наразі громадянина Туреччини, у якого виявили фальшивий документ, вже відправлено зворотнім рейсом до Стамбула.