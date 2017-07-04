Голова ПА НАТО: Україна стане членом Альянсу

Голова Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі висловив впевненість у тому, що Україна в майбутньому стане членом Північноатлантичного альянсу. Про це він заявив на спільному з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм брифінгу, - повідомляє УНІАН.

«Ще дуже багато необхідно зробити на цьому шляху, але ми бачимо дуже великий прогрес, і ми впевнені, що Україна зможе стати членом НАТО. І ми, як Парламентська асамблея, будемо підтримувати її у цьому», - заявив він.

Аллі додав, що наразі обговорюється питання про візит ПА НАТО в Україну: «Це те питання, яке ми зараз обговорюємо. І я сподіваюся, що ми матимемо змогу приїхати сюди у повному складі асамблеї і провести тут її засідання найближчим часом».

Також він заявив, що захист і підтримка України – це захист та підтримка і європейських країн. «Україна є форпостом західних демократій і наших спільних цінностей. Ми знаємо, що підтримка України - це підтримка нас самих, охорона і захист України - це захист нас самих», - сказав голова ПА НАТО.