АТО: противник активно вдається до збройних провокацій у темну пору доби

Впродовж минулої доби бойовики 22 рази застосовували зброю проти підрозділів ЗС України, які виконують завдання в межах АТО. Інтенсивність ворожого артилерійського вогню вздовж усієї лінії бойового зіткнення вчора відносно знизилась, однак такі обстріли остаточно не припинились. Приховуючи свої злочини, противник продовжує більш активно вдаватись до збройних провокацій за темної пори доби.

Приморський напрямок. Вісім разів проросійські незаконні збройні формування застосовували зброю на цій частині фронту. Зокрема, ввечері окупанти з 82-мм мінометів обстріляли наші оборонні укріплення поблизу Водяного. Дещо згодом загарбники застосовували там ручні протитанкові гранатомети. Неподалік Широкиного окупанти били з озброєння БМП. А по позиціях українських армійців, котрі тримають оборону біля Новотроїцького, Гнутового, Лебединського та Павлополя, противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Вчора ми повідомляли про щільний артилерійський обстріл позицій сил АТО, який відбувся зранку в районі Гнутового. Впродовж вчорашнього дня було з'ясовано, що окупанти, окрім систем ствольної артилерії, використовували й переносні реактивні пускові установки "Град - П" ("Партизан").

Донецький напрямок. Після активізації снайперських груп противника на Світлодарській дузі бойовики вчора ввечері порушували перемир'я у південному передмісті Авдіївки, поблизу Опитного та в районі Майорська. Використовували бандформування виключно піхотне озброєння, зокрема гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Всього, впродовж минулої доби на цьому напрямку було нараховано 7 ворожих обстрілів.

Луганський напрямок. Така ж кількість фактів застосування російськими найманцями зброї зафіксована вчора на Луганщині. Артилерійського озброєння на цій частині лінії зіткнення противник вчора не використовував. Натомість, знову під вогонь окупантів з гранатометів та стрілецької зброї минулої доби потрапили опорні пункти українських захисників неподалік Новозванівки, Станиці Луганської, Донця, Жовтого та Валуйського. Окрім того, ще до світанку поблизу Новотошківського "працював" ворожий снайпер.

На жаль, внаслідок обстрілів з боку проросійських бандформувань двоє українських воїнів вчора загинули. Ще троє бійців сил АТО зазнали вогнепальних поранень.

Водночас, в окремих випадках, враховуючи загрозливе становище для свого життя та здоров'я, українські військовослужбовців були змушені відкривати вогонь у відповідь з метою ураження вогневих засобів противника.