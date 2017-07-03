Міністерство освіти береться за компютери у школах

У системі середньої освіти на обліку стоїть значна кількість комп’ютерів, але нема повного розуміння, в якому вони стані та яка кількість з них реально функціонує. Про це розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час зустрічі з керівником по роботі з закладами освіти «Microsoft Україна» Наталією Дорош.

«Ми не можемо почати процес зі створення інформаційного освітнього простору без чіткого розуміння, якими інструментами ми володіємо та скільки дітей у школі реально мають доступ до комп’ютерів. Таким чином, нам потрібно провести аудит обладнання і за його результатами планувати подальшу комп’ютеризацію», – пояснила Лілія Гриневич.

Наталія Дорош наголосила, що компанія «Microsoft Україна» зацікавлена в тому, щоб допомогти МОН провести таку інвентаризацію.

«Ми можемо розраховувати на такий проект від «Microsoft Україна». Очевидно, що реалізувати розумну комп’ютеризацію без чіткого усвідомлення того, що ви маєте, просто неможливо. Окрім цього, я знаю, що у вас є плани щодо поширення доступу до швидкісного Інтернету в школах. Тож, думаю, такий аудит допоможе зрозуміти, де в школах реально є комп’ютери, підключені до Інтернету, та як це працює», – зазначила керівник по роботі з закладами освіти «Microsoft Україна».

Вона також розповіла, що в межах запропонованої раніше візії Microsoft щодо впровадження ІКТ в межах реформи середньої освіти, компанія готова повністю переобладнати 1 клас у пілотній початковій школі за принципом «1 учень – 1 комп’ютер».

«Йдеться про повне переобладнання класу – встановлення інтерактивної дошки, учительського та учнівських комп’ютерів, виведення Інтернету та встановлення освітніх програм на пристрої. Єдине, що для нас дуже важливо, щоб це була одна з пілотних шкіл Нової української школи з активним, готовим до змін учителем, розташована десь у сільській місцевості, де можливість подібної трансформації за рахунок бюджетних коштів дуже мала», – пояснила Наталія Дорош.

Лілія Гриневич підтримала таку ініціативу, а також зазначила, що для цього проекту потрібно провести окремий конкурс для шкіл.

«У принципі я згодна з вашим розумінням того, як має відбиратися проект. Додам також, що це має бути заклад, на базі якого потім учитель зможе ділитися знаннями з іншими педагогами, як продуктивно використовувати обладнання для навчання. Це має бути також інвестиція в подальшу трансформацію системи освіти загалом», – відзначила Міністр.

Нагадуємо, що 2016 року Урядом КНР було надано технічну допомогу Уряду України у вигляді передачі 23,5 тис. комп’ютерів для загальноосвітніх шкіл. Компанія «Microsoft Україна» тоді надала МОН 90% знижку на встановлення ліцензійного програмного забезпечення на це обладнання – операційної системи, пакету офісних та антивірусних програм.