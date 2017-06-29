На Харківщині прикордонники виявили автомобіль з причепом напакований товарами

Автомобіль із причепом без номерних знаків з вантажем товарів народного споживання виявили учора прикордонники Харківського загону.

В ході несення служби прикордонники на напрямку населеного пункту Строївка, за 5 метрів від лінії державного кордону, виявили автомобіль «ЗАЗ» без реєстраційних номерних знаків з причепом. В ньому знаходились велика кількість товарів народного споживання, а саме одягу в асортименті. Водій, помітивши прикордонників, які наближались до автомобіля, зник на території Росії.

Наразі транспортний засіб разом з вантажем, сума якого встановлюється, доставлено до прикордонного підрозділу, його буде передано працівникам фіскальної служби. Правоохоронці ведуть пошуки осіб, можливо, причетних до вказаної протиправної діяльності.

Також учора прикордонники відділу «Вільхуватка» цього ж загону неподалік н.п. Мілове затримали 30-річного жителя міста Вовчанськ. Він намагався незаконно перемістити до Росії п’ять сумок з одягом та ящик горілки. Попередня сума оцінки товару склала 20 тисяч гривень. Товари передано до фіскальної служби. Порушника затримано в адміністративному порядку для складання документів про спробу незаконного перетинання державного кордону України.