Прикордонники затримали авто з товарами до військової техніки

Сьогодні вночі під час патрулювання прикордонники Сумського загону не допустили незаконне переміщення через українсько-російський кордон товарів подвійного призначення та народного споживання.

Товар охоронці кордону затримали в ході реалізації завчасно отриманої інформації про можливу протиправну діяльність. Спочатку прикордонний наряд, який ніс службу неподалік кордону в районі н. п. Лугівка Великописарівського району, почув шум двигуна автомобіля.

Негайно висунувшись на ймовірне місце знаходження транспортного засобу, прикордонники поблизу держрубежу виявили автомобіль «Mitsubishi» української реєстрації. Водій транспортного засобу, скоріш за все, помітивши наближення прикордонного наряду, вдався до втечі та зник в лісовому масиві.

В автомобілі та поблизу нього охоронці кордону виявили 15 мішків, 33 коробки та 2 пакунки з товарами народного споживання(парфумерія, одяг та взуття). Крім цього, військовослужбовці загону виявили ще 2 дерев’яних ящики, в яких знаходилося бронескло, попередньо до військової техніки.

Наразі автомобіль разом з вантажем доставлено до прикордонного підрозділу. Товари народного споживання встановленим порядком будуть передані працівникам фіскальної служби, а товари військового призначення – відповідним правоохоронним органам для проведення відповідних перевірочних заходів. Правоохоронці ведуть пошуки осіб, можливо, причетних до вказаної протиправної діяльності.