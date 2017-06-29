Молдаванка підкупом прикордонників хотіла перейти кордон

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали громадянку Молдови, яка намагалася за хабар потрапити в Україну, а потім в іншому пункті пропуску хотіла перехитрити правоохоронців.

Так, в пункт пропуску «Кучурган», на вхід в Україну, прибули 36-річний громадянин України та 36-річна громадянка Молдови. За безперешкодний перетин державного кордону молдованкою, українець запропонував прикордонникам хабар у розмірі 500 гривень, адже напередодні, вказана громадянка Молдови була притягнена до адмінвідповідальності за перевищення термінів перебування на території України та виїхала до Молдова встановленим порядком. Однак прикордонники відмовилися від неправомірної вигоди та не пропустили її в Україну.

Цього ж дня, але вже в пункті пропуску «Маяки», ця ж жінка з чоловіком намагалися перехитрити прикордонників, використовуючи особливості перетину транзитної ділянки автодороги «Одеса–Рені». Громадяни оформились на виїзд з Молдови в пункті пропуску «Паланка». Пересуваючись ділянкою автодороги, що проходить по території Молдови, до них під’їхав автомобіль української реєстрації, що рухався транзитом у напрямку м. Одеса. З автомобіля вийшов пасажир, а молдованка замість нього сама сіла в машину. В подальшому цей автомобіль був зупинений в пункті пропуску «Маяки», а громадянку притягнуто до відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

По факту надання неправомірної вигоди повідомлено Нацполіцію. А стосовно 36-річного громадянина України направлено повідомлення до Нацполіції по факту виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України»).