Кібератаку на корпоративні мережі та мережі органів влади зупинено

Масштабну кібератаку на корпоративні мережі та мережі органів влади, яка сталася вчора, 27 червня, - зупинено. Ситуація під повним контролем фахівців з кібербезпеки. Наразі вони працюють над відновленням втрачених даних.

Нагадаємо, вчора, через кібернапад фахівці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України звернулися до всіх суб’єктів критичної інфраструктури та особливо до установ державного сектору, з вимогою забезпечити кіберзахист ІТ-систем та розповсюдили рекомендації протидії атакам.

Всі стратегічні підприємства, в тому числі підприємства з забезпечення безпеки держави, працюють в штатному режимі, повідомляє урядовий сайт.