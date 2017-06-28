АТО: ситуація загострилась

Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається складною. Підконтрольні Росії озброєні банди на сході України продовжують застосовувати зброю проти українських захисників. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню ввечері та вночі. Вчора кількість обстрілів різко зросла і сягнула 31. Третина з цих збройних провокацій відбулася саме за темної пори доби. Окрім того, більше десятка фактів використання бойовиками зброї характеризуються застосуванням мінометів різних калібрів.

Приморський напрямок. Вчора вдень незаконні збройні формування неодноразово обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї в районі Гнутового та Павлополя. Ще до того загарбники з автоматичних станкових гранатометів, стрілецької зброї та 82-мм мінометів били по оборонцях Мар'їнки. Вже ввечері під гранатометний вогонь противника потрапили опорні пункти сил АТО в районі Широкиного та Лебединського. А під кінець доби бандити здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм по наших укріпленнях поблизу Гнутового. Всього на цьому напрямку вчора було зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій.

Донецький напрямок. 6 разів окупанти відкривали вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону на цій ділянці лінії зіткнення. Наші позиції у передмісті Авдіївки найманці неодноразово обстрілювали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зі 120-мм мінометів та зенітної установки противник вдень бив по укріпленнях сил АТО поблизу Луганського, що на Світлодарській дузі. Декілька разів з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї бойовики обстрілювали українських воїнів неподалік Кам'янки. Застосовуючи піхотне озброєння, бандформування також порушували перемир'я в районі Верхньоторецького.

Луганський напрямок. На цій частині фронту вчора вдень було спокійно. До світанку зафіксовано лише один ворожий обстріл - в районі селища Жовте з 82-мм мінометів. Натомість, проросійські бандформування суттєво активізувались вже із заходом сонця і під кінець доби саме на цьому напрямку було нараховано понад половину зі всіх зафіксованих обстрілів - 16. Починаючи з 20.00 години, загарбники інтенсивно обстрілювали одразу декілька ділянок на цій частині фронту. Зокрема, зі 120-мм мінометів бойовики били по наших позиціях в районі Кряківки та Новоолександрівки. Там же, а також поблизу Щастя, Кримського та Троїцького, бандити застосовували міномети калібру 82 мм. Біля Станиці Луганської, Новозванівки, Валуйського та Попасної найманці били з різних систем піхотного озброєння. Окрім того, по оборонних укріпленнях сил АТО поблизу Новоолександрівки противник вів вогонь з БМП та протитанкового ракетного комплексу.

В результаті ворожих обстрілів минулої доби жоден український воїн не постраждав, інформує штаб АТО.