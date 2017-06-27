Головного редактора інтернет-видання "Страна.uа" Ігора Гужву випустили з сізо

Головний редактор інтернет-видання "Страна.uа" Ігор Гужва вийшов з Лук'янівського слідчого ізолятора на свободу, повідомляє "Страна.uа".

Вийшовши з СІЗО, Гужва заявив, що за його інформацією влада готує ще дві кримінальні справи: одна - персонально проти нього, а друга проти редакції інтернет-видання "Страна.uа".

Нагадаємо, в ніч на 23 червня, правоохоронці провели обшуки в офісі видання "Страна.иа", а ближче до ранку – затримали головного редактора "Страна.uа" Ігоря Гужву.

За даними слідства, Гужва вимагав та отримав гроші у одного з народних депутатів за відмову від публікації компрометуючих матеріалів.

24 червня суд обрав для Ігоря Гужви запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою застави в сумі 544 тисяч гривень, який внесла за нього заступник головного редактора видання "Страна.uа" Світлана Крюкова.