ВНЗ можуть самостійно встановлювати мінімальні прохідні бали ЗНО

Вищі навчальні заклади можуть самостійно встановлювати мінімальні вступні бали з зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це під час прес-конференції заявив директор департаменту вищої освіти Міносвіти Олег Шаров, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Це право вищого навчального закладу", - зазначив він.

При цьому Шаров підкреслив, що, якщо ВНЗ встановлює мінімальні бали, то вони будуть застосовуватися як для вступників на місця державного замовлення, так і на навчання за контрактом.

У той же час такий поріг не може бути менше 100 балів, оскільки 100 балів - мінімальний бал, на який можна здати ЗНО.

У свою чергу міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зазначила, що обсяг і розподіл державного замовлення готується Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та буде розглянуто на засіданні Кабінету міністрів України в найближчі тижні.

Раніше Гриневич повідомила, що рішення про обов'язкову наявність у абітурієнта мінімум 150 балів з зовнішнього незалежного оцінювання, які необхідні для вступу у вищі навчальні заклади на медичні спеціальності, було скасовано, але ідея про введення мінімальних прохідних балів залишається.