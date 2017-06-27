Прикордонники отримали спецобладнання для виявлення фальсифікованої тютюнової продукції

Незаконне переміщення тютюнових виробів через кордон є однією з актуальних загроз в межах Західного регіонального управління. Контрабандний тютюн ділки намагаються перемістити як через пункти пропуску, так і на «зеленій» ділянці. При цьому для незаконного переміщення курива ними використовуються всі види транспорту -автомобільний, залізничний, повітряний та водний.

Лише за 5 місяців цього року на кордоні з країнами Євросоюзу співробітниками Західного регіонального управління Держприкордонслужби затримано понад 1,3 мільйона пачок сигарет.

З метою покращення ефективності протидії цьому виду протиправної діяльності, в рамках реалізації програми з підтримки заходів, направлених на протидію незаконному обігу фальсифікованих тютюнових виробів та незаконному їх переміщенню через державний кордон України, нещодавно представники одного з хмельницьких обласних благодійних фондів передали підрозділам Західного регіонального управління спеціальне обладнання.

Завдяки новим технічним засобам можна накопичувати та обробляти інформацію щодо фальсифікованої та оригінальної тютюнової продукції. Представники компанії, яка є одним із найбільших виробників тютюнової продукції, провели ознайомлення з зазначеною технікою та продемонстрували її можливості, що дозволить значно підвищити протидію незаконному переміщенню тютюнових виробів на значно новий якісніший рівень.