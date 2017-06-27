Прикордонники затримали громадянина Туреччини, якого розшукували в Румунії за шахрайство

Прикордонники затримали громадянина Туреччини, якого розшукували в Румунії за шахрайство

Про затримання порушника проінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві.

Джерело: Відомості

Учора прикордонники Львівського загону затримали громадянина Туреччини,  який знаходиться у міжнародному розшуку.

У Львові, в  пункті пропуску «Львів-авіа» під час прикордонного контролю  на одного із пасажирів рейсу  «Стамбул-Львів» спрацювала база даних Інтерполу. Його розшукували  правоохоронці Румунії за шахрайство, що пов’язане з грошима.

Громадянина Туреччини затримали та передали співробітникам Національної поліції у Львівській області. Про затримання порушника проінформовано Укрбюро Інтерполу в м.Києві.

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