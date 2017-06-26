Кремль заселяє Крим росіянами

Москва займається переселенням росіян до захопленого ними Криму. Радіо Свобода, посилаючись на кримські інтернет-портали та неурядові організації, повідомило, що на півострів переселяють солдатів-контрактників, працівників спецслужб та органів правопорядку. Це означає, що місцеві спеціалісти або змушені будуть шукати роботу в РФ, або втікати до України.

З початку анексії півострова з Росії було переселено 120-130 тисяч осіб. Представник громади кримських татар Заїр Смєдляєв каже, що Крим все менше нагадує туристичну зону, а все більше – військову базу.

Натомість, заступник голови забороненого росіянами Меджлісу кримських татар Наріман Джелял у розмові з Польським Радіо звернув увагу на застосування репресій до його земляків. Кримські татари не погодилися з російською анексією і тому опинилися під особливим наглядом російських служб: «Місцева влада розірвала з нами всілякого роду контакти і вважає, що тих людей, які пішли на співпрацю чи як більшість вважає, колаборацію, достатньо для представлення вигідної для Кремля думки кримських».

Подібну оцінку ситуації в Криму представили й міжнародні організації, які відслідковують дотримання прав людини. Про переслідування кримських татар у своєму щорічному рапорті написала, зокрема, й Amnesty International.