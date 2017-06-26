АТО: Луганщина потерпає від інтенсивних обстрілів

Противник продовжує порушувати перемир'я, час від часу застосовуючи й міномети різних калібрів. Минулої доби підрозділи російсько-окупаційних військ 23 рази обстрілювали українських захисників. Тенденція щодо підвищення ворожої вогневої активності у темну пору доби залишається незмінною. Відносна стабілізація від вчорашнього ранку спостерігається лише на Приморському напрямку. Натомість, найбільш інтенсивні обстріли, зокрема й з артилерії, відбулись на Луганщині.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування вчора противник відкривав вогонь по позиціях сил АТО лише один раз - одразу після опівночі бив зі станкового протитанкового гранатомету поблизу Павлополя.

Донецький напрямок. Тут проросійські озброєні банди вчора 12 разів порушували перемир'я. Найбільше ворожих обстрілів зафіксовано у передмісті Авдіївки та північно-східніше - в районі Кам'янки. Саме там окупанти впродовж минулої доби, а особливо після заходу сонця, неодноразово відкривали вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, оборонні укріплення поблизу Кам'янки окупанти ще вдень обстріляли з 82-мм мінометів. Також по одній збройні провокації вчора ввечері було зафіксовано неподалік Луганського, що на Світлодарській дузі, та в районі Зайцевого, де проросійські незаконні збройні формування били по наших опорних пунктах з піхотного озброєння та БМП. А по українських воїнах, котрі тримаю оборону біля Верхньоторецького, бандити вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Там же "працював" ворожий снайпер.

Луганський напрямок. На цій частині фронту противник здійснив 10 обстрілів. Тут же загарбники найбільш активно застосовували і міномети. Зокрема, вчора, близько 21.00 години, бойовики щільно обстріляли наші позиції поблизу Троїцького з мінометів калібрів 120 й 82 мм. Також з 82-мм мінометів найманці відкривали вогонь в районі Щастя, Катеринівки та Жовтого. Неподалік Новозванівки бандити застосовували протитанкові ракетні комплекси та озброєння БМП. Поблизу Новоолександрівки - великокаліберні кулемети. А по захисниках Попасної незаконні збройні формування відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Один український воїн вчора внаслідок ворожих обстрілів був поранений, інформує штаб АТО.