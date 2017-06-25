У Львові зібралося народне віче

У Львові майже п'ять тисяч осіб зібралися на громадське віче для обговорення проблеми зі сміттям, котра виникла в місті після пожежі на Грибовицькому сміттєзвалищі в травні минулого року. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

"Сьогодні на пл. Ринок у Львові відбулось громадське віче, участь у якому взяло майже 5 тис. осіб. Львів’яни прийшли на віче, аби підтримати позицію місцевого самоврядування щодо сміттєвої блокади Львова, та заявити чітку позицію, що якщо вистоїть Львів — вистоїть вся Україна. У такий спосіб львів`яни продемонстрували свою чітку позицію щодо штучно організованої проти міста сміттєвої блокади", - зазначається у повідомленні.

На площі виступив мер міста Андрій Садовий. Він повідомив містян про наступні кроки щодо очищення Львова від сміття. "Ота сміттєва блокада, в якій нас тримають вже рік часу, почала давати тріщину. Наступник крок – це звернення всіх патріархів: християн, іудеїв, протестантів. Всі звернулись до Президента, до Прем’єра, щоби зняти цю блокаду", - сказав він.

Також перед громадою виступив лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк, який впродовж останніх шести днів голодував біля Адміністрації президента, щоб привернути увагу влади до "сміттєвої проблеми" Львова.

Як повідомлялося, 23 червня влада Львова вирішила прийняти пропозицію Львівської обласної державної адміністрації, яка полягала у передачі повноважень з вивезення сміття і субвенції в обласний бюджет у розмірі 300 млн грн на рік.

Проблему львівського сміття загострила пожежа на Грибовицькому сміттєзвалищі в травні 2016 року, після якої на полігоні припинили відвантажувати відходи. Львівська влада намагалася домовитися про вивезення сміття до інших регіонів, але наразилася на протести тамтешніх мешканців. Через ситуацію зі сміттям діяльність міського голови було піддано критиці з боку президента і прем'єра. Зокрема, Петро Порошенко говорив, що Садовий "за два з половиною мерських строки не зміг вирішити найгостріше комунальне питання і буквально засипав сміттям найкрасивіше європейське місто України".