Затримано іноземців, які намагалися незаконно перетнути кордон з Росією

Один із порушників вирішив потрапити в Україну, оминаючи пункт пропуску «Бачівськ», на напрямку російського н.п Троєбортне. Під час перевірки наявності документів на право перетинання державного кордону встановлено, що у громадянина документи відсутні, а назвався чоловік громадянином Грузії.

Даного громадянина затримано на термін до 3–х діб з метою встановлення особи. Після чого буде складено протокол про адміністративне правопорушення за незаконний перетин кордону.

Ще одного порушника військовослужбовці відділу «Білопілля» затримали на світанку після спрацювання спеціального приладу за 10 метрів від кордону. За результатами перевірки встановлено, що затриманий є громадянином Молдови і що він перевищив термін перебування на території України на 164 доби.

На вказаного громадянина складено матеріали справи за спробу порушення державного кордону та винесено рішення про примусове його повернення на батьківщину, інформує Прикордонслужба України.