Міноборони планує розширити контингент військ на кордоні з Придністровям

Міністерство оборони має намір збільшити контингент військових на півдні Одеської області, де Україна межує з Придністров'ям. Про це під час робочої поїздки до Одеської гарнізон заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає прес-служба міністерства.

"Попереднім військово-політичним керівництвом приймалися рішення, в результаті яких у нас практично не залишилося військових частин в цьому регіоні. В наших планах - збільшити це угруповання, створити інфраструктуру і необхідну матеріально-технічну базу. Вже сьогодні у нас є військова частина в Болграді, сформовані військові частини в Сараті, буде розгорнута військова комендатура в Арцизі ", - сказав міністр оборони.

За його словами, наявність військових сприяє не тільки розвитку регіону, а й є запорукою безпеки та територіальної цілісності країни. Нагадаємо, раніше Полторак заявив про те, що до кінця поточного року 20% складу Збройних Сил України будуть харчуватися за реформованою програмою, а до 2020 року весь військовий склад отримає доступ до нової системи харчування.