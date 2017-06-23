Прикордонники "тормознули" 3,5 мільйона пачок сигарет

Завдяки впровадженим прикордонниками заходам з початку року припинено більше 2 тисяч спроб незаконного переміщення товарів і цінностей на майже 190 мільйонів гривень.

Серед товарів, які особливо продовжують облюбовувати ділки, залишаються тютюнові вироби. Цього року в пунктах пропуску та на «зеленому» кордоні прикордонники вже затримали майже 3,5 мільйонів пачок сигарет та викрили більше 10 баз їх накопичення. В той же час у 2016 році прикордонне відомство попередило понад 1,5 тисяч таких випадків, більшість із яких на кордоні з ЄС, та затримала понад 5,5 мільйонів пачок сигарет. Крім того у тилових районах виявлено 24 бази накопичення тютюнових виробів.

Через суттєве посилення роботи прикордонних підрозділів у боротьбі з контрабандною діяльністю для переміщення товару злочинці удосконалюють старі, або вишукують нові способи їх доставки. Для цього вони обладнують сховки не лише в конструктивних особливостях автівок, а й серед вантажу, для прикладу м’яса, деревини чи палетів. Крім того, злочинні угруповання залучають до протиправної діяльності неповнолітніх, відслідковують переміщення прикордонних нарядів, маскують товар поблизу кордону для його подальшого переміщення, застосовують гідрокостюми та плавзасоби, здійснюють доставку товару через логістичні компанії.

Також серед активних методів прослідковується використання малих літальних апаратів, адже затримати їх не завжди вдається, оскільки приземляються вони за 40, а то й за 120 кілометрів від лінії державного кордону. Минулого року прикордонники затримали більше 20 літальних апаратів, які використовувалися у протиправній діяльності. Для прикладу, один з них затримали під час посадки для завантаження сигаретами на одному з покинутих господарств в Кременецькому районі Тернопільської області. Літаком порушники планували перемістити в Польщу 75 ящиків з тютюновими виробами.

Саме тому структурні прикордонні підрозділи посилені мобільними групами та здійснюється постійний обмін інформацією із взаємодіючими органами, що дозволяє оперативно реагувати на ситуацію. Крім того, українські прикордонники у тісній взаємодії із польськими, словацькими та угорськими колегами проводять масштабні заходи щодо пошуку осіб, які причетні до організації будь-яких спроб незаконного перевезення контрабандних товарів.