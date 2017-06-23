Відсьогодні у Львові розпочнеться вивезення сміття, - Зубко

Відсьогодні у Львові розпочнеться вивезення сміття, - Зубко

Нагромаджені 6 500 тонн відходів розпочнуть вивозити із сміттєвих майданчиків на полігони області.

Джерело: Відомості

Відсьогодні у Львові розпочнеться вивезення сміття. Нагромаджені 6 500 тонн відходів розпочнуть вивозити із сміттєвих майданчиків на полігони області, які зазначені у попередньо підписаному меморандумі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Відсьогодні у Львові розпочнеться вивезення сміття. Нагромаджені 6 500 тонн відходів розпочнуть вивозити із сміттєвих майданчиків на полігони області, які зазначені у попередньо підписаному меморандумі. Перевізники обіцяють завершити вивезення сміття впродовж 2 тижнів. Департамент Львівської ОДА ЖКГ розробив маршрути вивозу твердих побутових відходів із міста», - написав він.

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