Відсьогодні у Львові розпочнеться вивезення сміття, - Зубко

Відсьогодні у Львові розпочнеться вивезення сміття. Нагромаджені 6 500 тонн відходів розпочнуть вивозити із сміттєвих майданчиків на полігони області, які зазначені у попередньо підписаному меморандумі. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Відсьогодні у Львові розпочнеться вивезення сміття. Нагромаджені 6 500 тонн відходів розпочнуть вивозити із сміттєвих майданчиків на полігони області, які зазначені у попередньо підписаному меморандумі. Перевізники обіцяють завершити вивезення сміття впродовж 2 тижнів. Департамент Львівської ОДА ЖКГ розробив маршрути вивозу твердих побутових відходів із міста», - написав він.