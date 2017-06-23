АТО: ворог активізується нічної пори

Оперативна обстановка в районі проведення АТО залишається без різких змін. Минулої доби організовані російською владою бандформування на сході України продовжували застосовувати зброю проти українських захисників, котрі тримають оборону вздовж усієї лінії зіткнення. Так, минулої доби противник 29 разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах і один раз - по житлових кварталах прифронтового населеного пункту. Тричі окупанти здійснювали обстріли, застосовуючи заборонені пунктами Мінських угод міномети. Традиційно, ворог більш активно вдається до збройних провокацій за темної пори доби.

Приморський напрямок. На цій частині фронту зафіксовано 13 порушень незаконними збройними формуваннями умов припинення вогню. Найгарячіше вчора було в районі Широкиного, де окупанти двічі відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях зі 120-мм мінометів, а також декілька разів методично накривали українських воїнів вогнем з гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. Також ввечері окупанти здійснили обстріл наших опорних пунктів на підступах до Мар'їнки та поблизу Павлополя з мінометів калібру 82 мм та широкого спектру зразків піхотного озброєння. Ще раніше противник порушував "режим тиші" в районі Гнутового та Лебединського.

Окрім того, саме на цьому напрямку вчора, ще у першій половині дня, загарбники вчергове обстріляли з мінометів житлові квартали населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого була поранена місцева мешканка.

Донецький напрямок. Всі п'ять обстрілів позицій сил АТО, які окупанти здійснили на цій ділянці лінії зіткнення, відбулись у південному та північно-східному передмістях Авдіївки. Так, впродовж дня в районі селища Кам'янка бойовики декілька разів відкривали вогонь з гранатометів, стрілецької зброї різних калібрів, БМП та зенітної установки. Там же українських воїнів намагався поцілити ворожий снайпер. А вже пізно ввечері злочинці здійснили щільний обстріл одного з наших опорних пунктів біля самої Авдіївки з 82-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Луганський напрямок. Ввечері російсько-окупаційні угруповання били з мінометів калібру 120 мм та менш потужного озброєння по українських воїнах, котрі тримають оборону неподалік Кримського. Також після настання сутінок неспокійно було в районі Новоолександрівки, Донця та Троїцького. Там противник здебільшого бив по наших укріпленнях з піхотного озброєння. Ще зранку під ворожі обстріли потрапляли укріплення сил АТО неподалік Щастя, Жовтого та Лобачевого.

Вчора в ході бойових дій двоє українських воїнів зазнали поранень, інформує штаб АТО.