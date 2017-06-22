На Запоріжжі виявила схрон із боєприпасами
У схроні знайденодвадцять три сигнальних патрони та 5 гранат Ф 1 із запалами.
Співробітники Служби безпеки України, спільно з поліцією виявили на Запоріжжі схованку з боєприпасами, яку було облаштовано на кладовищі одного із селищ Мелітопольского району. Правоохоронці вилучили зі схрону двадцять три сигнальних патрони та п’ять гранат Ф 1 із запалами.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.