На Запоріжжі виявила схрон із боєприпасами

Співробітники Служби безпеки України, спільно з поліцією виявили на Запоріжжі схованку з боєприпасами, яку було облаштовано на кладовищі одного із селищ Мелітопольского району. Правоохоронці вилучили зі схрону двадцять три сигнальних патрони та п’ять гранат Ф 1 із запалами.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.