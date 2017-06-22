СБУ виявила у районі АТО міни-жаби та снаряди

Поблизу Сватового Луганської області співробітники Служби безпеки України спільно з рятувальниками ДСНС і військовослужбовцями ЗСУ виявили шість протипіхотних вистрибуючих мін ОЗМ-72, а також артилерійський і танковий снаряд.

Боєприпаси передано для знищення одному із підрозділів ДСНС.

На місці обстрілу селища Новолуганське Донецької області правоохоронці виявили 30-міліметровий постріл до гармати з БМП-2. За висновками експертів постріл виготовлений у 2008 році та не перебуває на озброєнні Збройних Сил України.

В обох випадках тривають невідкладні слідчі дії.