На Закарпатті СБУ викрила на хабарі лікарку за видачу довідок про інвалідність

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі лікарку Хустської районної поліклініки на Закарпатті, яка вимагала гроші з громадян за оформлення інвалідності.

Правоохоронці встановили, що лікар медико-соціальної експертної комісії вимагала чотириста доларів США з місцевого мешканця за присвоєння третьої групи інвалідності та видачу відповідної довідки.

Оперативники СБ України задокументували факт отримання лікаркою всієї суми хабара, гроші були вилучені за місцем проживання зловмисниці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення лікарці підозри у скоєнні злочину. Слідчі дії тривають.