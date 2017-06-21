Луценко скерував до ВР подання про зняття недоторканності з пяти депутатів
Голова ВР отримав і спрямував усі їх до регламентного комітету.
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій скерував до Регламентного комітету парламенту п'ять подань про притягнення до відповідальності народних депутатів, повідомляє "Українська правда".
За словами прес-секретаря спікера Верховної Ради Андрія Ковальова, станом на 18:30 до Ради надійшли всього 5 подань від генпрокурора.
"Голова ВР отримав і спрямував усі їх до регламентного комітету", – повідомив він.
Як зазначив Ковальов. подання стосуються наступних депутатів:
- Євгена Дейдея (НФ);
– Олеся Довгого ("Воля народу");
– Андрія Лозового (РПЛ);
- Борислава Розенблата (БПП);
– Максима Полякова (НФ).
Раніше повідомлялося, що 21 червня ГПУ подала до Ради чотири подібних подання.