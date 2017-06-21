Луценко скерував до ВР подання про зняття недоторканності з пяти депутатів

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій скерував до Регламентного комітету парламенту п'ять подань про притягнення до відповідальності народних депутатів, повідомляє "Українська правда".

За словами прес-секретаря спікера Верховної Ради Андрія Ковальова, станом на 18:30 до Ради надійшли всього 5 подань від генпрокурора.

"Голова ВР отримав і спрямував усі їх до регламентного комітету", – повідомив він.

Як зазначив Ковальов. подання стосуються наступних депутатів:

- Євгена Дейдея (НФ);

– Олеся Довгого ("Воля народу");

– Андрія Лозового (РПЛ);

- Борислава Розенблата (БПП);

– Максима Полякова (НФ).

Раніше повідомлялося, що 21 червня ГПУ подала до Ради чотири подібних подання.