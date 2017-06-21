На кордоні з Польщею прикордонники виявили у жителя Тернополя 21 тисячу доларів США

Сьогодні в пункті пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, прикордонники Мостиського загону не допустили приховане перевезення через кордон чималої суми готівкових коштів.

Під час огляду позашляховика марки «BMW», за кермом якого прямував до Польщі 31-річний житель міста Тернопіль, прикордонники, враховуючи аналізи ризиків, вирішили більш детально перевірити автівку. В результаті, в ході спільного з працівниками ДФС поглибленого огляду транспортного засобу, в особистих речах виявлено валютні кошти, які власник не задекларував і намагався вивезти з України приховано.

Готівку у сумі 21 тисяча доларів США у громадянина вилучено, провадження по справі в подальшому здійснюють представники ДФС України.