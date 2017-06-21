Петро Порошенко летить до Брюсселя

Під час візиту Глава держави зустрінеться з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском, Президентом Європейської народної партії Джозефом Долем, а також іншими лідерами держав-членів ЄС.

Крім цього, Президент України візьме участь у розширеному Саміті Європейської народної партії.

Глава держави поінформує співрозмовників про загострення безпекової ситуації на Донбасі, стан виконання та конкретні випадки порушення російською стороною Мінських домовленостей з метою забезпечення позитивного рішення Європейської Ради щодо продовження секторальних санкцій проти Росії.

Президент України також планує обговорити питання, пов’язані з підготовкою до Саміту Україна-ЄС 12-13 липня 2017 року в Києві.