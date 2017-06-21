У туристичному автобусі прикордонники виявили понад 3 тисячі пачок прихованих сигарет

Черговій спробі переміщення сигарет через українсько-румунський кордон запобігли співробітники Держприкордонслужби, митниці та СБУ в Чернівецькій області в рамках спільної спеціальної операції «Кордон-2017».

Так, сьогодні в пункті пропуску «Порубне», в ході огляду туристичного автобуса «МАН», що рухався на виїзд до Болгарії, був виявлений тайник з тютюновими виробами різних марок.

Наразі зі сховку дістали 3 тисячі пачок сигарет, які «горе-підприємці» приховали в одному із багажних відділень туристичного автобуса.

Зараз здійснюється повний підрахунок виявлених тютюнових виробів.