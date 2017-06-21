Луценко таки зробив подання на Довгого до ВР

Юрій луценко вніс подання до ВР про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата О. Довгого, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовими обов'язками, вчинених у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок природно - заповідного фонду - заказника "Острів Жуків", загальною площею 44,25 га. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.